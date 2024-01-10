​В костромском «Спартаке» отреагировали на информацию о Глушакове

Елена Трошкина, которая в костромском «Спартаке» работает на посту заместителя генерального директора по вопросам PR и работы с фанатами, прокомментировала информацию о Денисе Глушакове. Сообщалось, что футболист уходит из клуба – якобы он не полетел на зимний сбор.

«Глушаков не покидал «Спартак» Кострома. Денис – наш действующий футболист», - ответ Трошкиной приводит Sport24.

«Спартак» из Костромы выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России. Ранее 36-летний Глушаков не исключал варианта, при котором он окажется в более статусном клубе.

Денис Глушаков раньше поиграл за ряд команд, в частности за московские «Спартак» и «Локомотив».