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Адвокат рассказал, что грозит Мамаеву за скандал в Самолёте

10 Января 2024 • 18:59 Комментировать

Адвокат Максим Калинов высказался о ситуации с бывшим игроком сборной России Павлом Мамаевым, который устроил дебош в самолёте.

По словам адвоката, данный эпизод попадает под статью 213 пункта В — это хулиганство на борту самолета.

«Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы, либо лишение работы на срок до пяти лет», — цитирует Калинова «Газета.Ру».

Ранее появилась информация, что экс-полузащитник ряда российских клубов поругался с бортпроводниками, однако сам Мамаев это опроверг.

Напомним, Мамаев уже завершил профессиональную карьеру футболиста. Его последней командой были «Химки», за которые он провел всего один матч.

Мамаев устроил дебош в самолёте

 

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев Максим Калинов
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