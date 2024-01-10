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Деменко: «У Сперцяна есть потенциал заиграть в «Ювентусе»

10 Января 2024 • 18:45 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
16.01 22:45

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«Мне кажется, что у него есть потенциал заиграть в «Ювентусе». Он очень индивидуальный игрок, а такие футболисты очень ценятся сами по себе. Он по большому счету может заиграть в команде», — приводит слова Деменко Vprognoze.

При этом эксперт считает, что у Сперцяна могут возникнуть проблемы с адаптацией, ведь в Европе играют на более высоких скоростях.

В сезоне-2023/24 армянский хавбек провел 21 матч во всех турнирах, в которых восемь раз смог отправить мяч в сетку ворот соперников. Кроме того, на счету Сперцяна четыре голевых паса.

Ранее агент игрока заявила, что ничего не слышала об интересе «Ювентуса» к ее клиенту.

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Евро-Футбол.Ру,
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