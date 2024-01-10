​Скандал в Габоне - бывшего игрока «Ростова» обвиняют в подделке паспортных данных

Очередной скандал на привычную для Африки тему - бывший игрок «Ростова», ныне выступающий в сербской «Црвене Звезде», Гелор Канга, обвиняется в подделке паспортных данных. Он родился в Киншасе, Заир (ныне - Конго) в 1985 году, это подтвердила федерация футбола Конго еще в 2021 году. Между тем, по паспортным данным документа, полученного им в качестве гражданина Габона, Канга родился в 1990 году.

Более того, его мать скончалась в 1986 году - теперь это тоже подтверждено документально. Родиться в 1990 игрок попросту не мог. И сейчас историю об этом активно раскручивают африканские СМИ - маловероятно, что Канге удастся выйти сухим из бурных вод Конго (подразумеваемой тут как река - вторая крупнейшая на планете по площади бассейна).