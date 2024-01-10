Тюкавин выделил главное событие 2023 года

Форварда «Динамо» Константина Тюкавина попросили отметить главное событие прошедшего 2023 календарного года. Тюкавин выделил победный матч против «Зенит».

«Матч с «Зенитом», который мы выиграли в Кубке. Было фантастически. В марте ответная игра, у нас есть время, чтобы подготовиться», - сказал Тюкавин.

В первом кубковом четвертьфинале верхней части турнирной сетки «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Смолов. При этом «динамовцы» забили гол тогда, когда находились в численном меньшинстве.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Динамо» сейчас занимает третье место.