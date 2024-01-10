Динияр Билялетдинов: «На месте «Локомотива» я бы не отпускал Антона Миранчука»

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Антона Миранчука из столичного клуба.

«Если будут интересные предложения по Миранчуку, то клуб решит. На месте «Локомотива» я бы Антона не отпускал», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек появился на поле в 24 играх с учетом всех турниров, в которых смог забить четыре гола и записал в свой актив пять ассистов.

Действующее трудовое соглашение Миранчука с «Локомотивом» рассчитано до середины этого года. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.