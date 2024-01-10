Бубнов: ЦСКА нужен забивной форвард

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов ответил на вопрос о том, стоит ли ЦСКА искать новых футболистов этой зимой.

«У ЦСКА полный порядок в обороне, а вот забивной форвард в помощь Чалову необходим. В компанию к Облякову и Файзуллаеву нужно купить креативного полузащитника для организации атак», — заявил Бубнов Sportbox.

В нынешнем сезоне Чалов появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет три ассиста.

По итогам первой части сезона подопечные Владимира Федотова находятся на восьмой строчке в чемпионате России, имея в копилке 28 баллов после 18 туров.