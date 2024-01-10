​Мамаев – о «дебоше»: «Стопроцентная клевета»

В прессе появилась информация о том, что Павел Мамаев, бывший футболист сборной России, устроил дебош на борту самолёта. По словам экс-игрока «Краснодара», информация не соответствует действительности.

«Это стопроцентная клевета», - сказал Мамаев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

По словам Мамаева, после того, как самолёт не смог взлететь из-за технической неисправности, он попросил вынести из багажного отделения детскую коляску. Экс-футболист отметил, что на улице было холодно.

«Всё было культурно и вежливо. Ребята пошли нам навстречу, мы спокойно уехали», - сказал Мамаев.

Также Мамаев отметил, что он уже больше трёх лет не ругается матом.