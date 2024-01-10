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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

10 Января 2024 • 17:16 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о том, какие позиции требуется усилить «красно-белому» коллективу.

«Спартаку» нужен центральный защитник в случае ухода Джикии. Играющие на краю обороны Хлусевич и Денисов — футболисты не того уровня, чтобы бороться за высокие места. На фланге также требуется усиление», — цитирует Бубнова Sportbox.

Кроме того, специалист считает, «Спартаку» стоит подписать качественного плеймейкера, который регулярно будет играть в стартовом составе.

По итогам 18 сыгранных туров «красно-белые» располагаются на пятой позиции в чемпионате России, сумев набрать 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Георгий Джикия Даниил Хлусевич Даниил Денисов ещё теги
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