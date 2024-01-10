​Тюкавин: Чемпионство – приоритетная задача

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался на тему задач команды. По словам футболиста, «бело-голубые» постараются забраться в турнирной таблице чемпионата России выше, чем они находятся сейчас (на текущий момент динамовцы идут третьими). Также Тюкавин получил вопрос о возможном чемпионстве.

- Чемпионство ещё в приоритете?

- Всегда! – ответ Тюкавина приводит на своих страницах Sport24.

После восемнадцати сыгранных туров «Динамо» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на шесть зачётных баллов (32 очка против 38). Чемпионат продолжится после зимних каникул – в начале марта.