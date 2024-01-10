​Тюкавин высказался о победе в премии «Первая пятёрка»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин выиграл премию «Первая пятёрка» как лучший молодой футболист России в 2023 календарном году. Сам Тюкавин дал комментарий на этот счёт.

«Наконец-то я досюда добрался. Два года не мог выиграть этот приз. Спасибо тем, кто голосовал и поддерживает», - слова Тюкавина приводит «Чемпионат».

Если брать сезон 2023/2024, то в 23 матчах за «Динамо» Константин Тюкавин записал на свой счёт девять голов и шесть результативных передач на партнёров. Недавно 21-летний футболист продлил контракт с «Динамо» до середины 2028 года.

«Динамо» после первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.