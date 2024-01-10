​«Иллюзия»: Гладилин не верит, что «Спартак» войдёт в топ-2 РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах команды во второй части сезона. Он не считает, что «красно-белые» могут вести борьбу за титул чемпиона России.

«Все разговоры о первом или втором месте «Спартака» в этом сезоне являются иллюзией. О таком даже говорить не стоит! Зачем болельщикам морочить головы? Третье место станет лучшим из возможных на данный момент для «Спартака», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

После первой части сезона «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Чемпионат России продолжится после зимнего межсезонья – в начале марта.