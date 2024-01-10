​«Будь тише воды, ниже травы»: Губерниев дал совет Мамаеву

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что экс-игрок сборной России Павел Мамаев устроил дебош в самолёте.

Губерниев призвал Мамаева соблюдать все правила авиаперевозок или летать на частном самолёте.

«Если хочешь диктовать свои условия на борту, то либо покупай самолёт, либо арендуй и «выёживайся». Летишь в экономе – веди себя как все. Будь тише воды, ниже травы на борту», - цитирует Губерниева Metaratings.

Павел Мамаев уже завершил профессиональную карьеру футболиста. Последним клубом для него стали «Химки», откуда Мамаев ушёл летом 2022 года.

Стоит сказать, что информацию о дебоше уже успел прокомментировать и сам Мамаев.