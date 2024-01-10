Ульянов: «Салтыков — очередное удачное приобретение «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал покупку нападающего Никиты Салтыкова у «Крыльев Советов».

«Салтыков — наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны», — цитирует Ульянова пресс‑служба «железнодорожников».

Функционер отметил, что «Локомотив» продолжает вести работу на российском рынке, чтобы приглашать молодых и перспективных игроков.

Ранее стало известно, что 19-летний Салтыков заключил контракт с «Локомотивом» до 2028 года, однако остаток сезона он проведет в «Крыльях Советов» на правах аренды.