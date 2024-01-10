​Мамаев прокомментировал информацию о дебоше в самолёте

Бывший игрок национальной сборной России Павел Мамаев отреагировал на информацию о том, что он устроил дебош в самолёте.

«Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребёнок. Для чего скандалить?» - цитирует Мамаева Sport24.

Мамаев отметил, что если бы он устроил скандал на борту самолёте, то находился бы в отделении полиции. По словам экс-футболиста сборной России, он спокойно попросил коляску, которая находилась в отделении с багажом. После этого Мамаев отправился домой, ведь рейс отменили из-за технической неисправности самолёта, проявившейся во время взлёта.

Последним клубом в карьере Павла Мамаева стали «Химки», за которые он играл в первой половине 2022 года.