Мостовой: «Как оценю работу Абаскаля? Да никак вообще»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Как оценю работу Абаскаля? Да никак вообще, уже не хочется говорить об этом ничего. Пусть работает. Мы уже достаточно и так его распиарили», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что в 2024 году ему не хочется уделять много времени разговорам об испанском тренере, лучше больше говорить о людях из футбола.

Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона чемпионата России на пятой позиции. В копилке команды Абаскаля 30 набранных очков в 18 турах.