Агенту Сперцяна ничего неизвестно об интересе «Ювентуса»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, отреагировала на информацию об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

«Нам ничего неизвестно об интересе «Ювентуса» к Эдуарду. Он — футболист «Краснодара», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что кубанский клуб готов продать своего футболиста в зимнее трансферное окно, если поступит хорошее предложение.

Трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро.