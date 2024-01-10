Мамаев устроил дебош в самолёте

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев вляпался в очередную историю.

Как сообщает телеграм-канал Mash, экс-футболист устроил скандал на рейсе Москва – Дубай. По сведениям источника, Мамаеву не понравился отказ бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Подчеркивается, что после посадки пассажиров данный рейс был перенесен из-за неисправности самолета, а когда люди стали покидать борт, то Мамаев начал материться и сказал, что не уйдет, пока ему не принесут коляску для ребенка. Спустя время экс-полузащитник вместе с семьей покинул аэропорт, отметил источник.

Напомним, последним клубом в карьере Мамаева были подмосковные «Химки», за которые он выступал с января по июль в 2022 году.