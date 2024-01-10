Салтыков: «Спасибо руководству «Локомотива» за веру в меня»

Новичок «Локомотива» Никита Салтыков поделился комментарием о своём переходе в московский клуб.

Ранее «железнодорожники» официально объявили о приобретении 19-летнего игрока у «Крыльев Советов», но нападающий останется в Самаре до конца сезона на правах аренды.

«Приветствую всех болельщиков «Локомотива»! Спасибо руководству клуба за веру в меня. Этот сезон мне важно продолжить в «Крыльях», где еще остались незавершенные дела. До встречи в Черкизово летом!» — цитирует Салтыкова телеграм-канал «красно-зеленых».

В сезоне-2023/24 молодой нападающий появился на поле в 21 матче во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором пяти голевых передач.