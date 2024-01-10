Бышовец оценил перспективы Салтыкова в «Локомотиве»

Атакующий полузащитник Никита Салтыков перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив», о чём было объявлено официально. Комментарий по поводу перспектив молодого игрока дал известный тренер Анатолий Бышовец.

«Это вопрос перспективы и испытание для Салтыкова. Он приходит в команду, где высокая конкуренция. Будет достаточно трудно сразу рассчитывать на стопроцентную игровую практику», - цитирует Бышовца Metaratings.

В то же время Бышовец отметил, что Салтыков имеет все возможности для дальнейшего прогресса.

Стоит отметить, что во второй части сезона 2023/2024 Никита Салтыков продолжит играть за «Крылья Советов» - теперь на правах аренды.