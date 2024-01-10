Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко: «Солдатенков — лидер и капитан «Крыльев Советов»

10 Января 2024 • 15:00 Комментировать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал продление трудового договора с капитаном команды Александром Солдатенковым.

«Александр — наш лидер, наш капитан. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарского клуба.

Функционер отметил, что Солдатенков комфортно себя чувствует в Самаре, ведь он уже для всех стал своим.

В текущем сезоне 27-летний защитник появился на поле в 21 матче во всех турнирах и сделал один голевой пас.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Солдатенкова составляет четыре миллиона евро.

Солдатенков продлил контракт с «Крыльями Советов»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Александр Солдатенков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
16:21 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ ответили, может ли Ахметов получить две медали за один сезон
16:19 · Россия. Премьер-лига
Агенту Сперцяна ничего неизвестно об интересе «Ювентуса»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Салтыков: «Спасибо руководству «Локомотива» за веру в меня»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил перспективы Салтыкова в «Локомотиве»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Солдатенков — лидер и капитан «Крыльев Советов»
14:53 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» стал ближе к подписанию Роналдо – бразилец прошёл обследование
14:48 · Россия. Премьер-лига
Губерниев ждёт, что «Спартак» вмешается в чемпионскую гонку
14:38 · Россия. Премьер-лига
Осинькин прокомментировал трансфер Салтыкова в «Локомотив»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Солдатенков продлил контракт с «Крыльями Советов» официально
14:19 · Россия. Премьер-лига
Смородская оценила трансфер Ахметова в «Зенит»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Адамов оценил переход Прохина в «Оренбург»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Адамов рассказал, что думает о главном тренере «Оренбурга» Деограсии
13:22 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Локомотив» объявит о трансфере Салтыкова
13:20 · Россия. Премьер-лига
Баженов высказал мнение о конфликте Абаскаля и Бериши
13:11 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может расстаться с защитником
Все новости
Рекомендуем