Корниленко: «Солдатенков — лидер и капитан «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал продление трудового договора с капитаном команды Александром Солдатенковым.

«Александр — наш лидер, наш капитан. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он является ключевым звеном нашей обороны», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарского клуба.

Функционер отметил, что Солдатенков комфортно себя чувствует в Самаре, ведь он уже для всех стал своим.

В текущем сезоне 27-летний защитник появился на поле в 21 матче во всех турнирах и сделал один голевой пас.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Солдатенкова составляет четыре миллиона евро.

Солдатенков продлил контракт с «Крыльями Советов»