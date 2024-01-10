«Ростов» стал ближе к подписанию Роналдо – бразилец прошёл обследование

В ближайшее время состав «Ростова» пополнит нападающий Роналдо. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 23-летний бразильский футболист успешно прошёл обследование для клуба Российской премьер-лиги.

Ожидается, что в среду Роналдо подпишет контракт и через несколько дней присоединится к «Ростову». За трансфер бразильца ростовчане заплатят «Левски» 2 миллиона евро. Бонусов в соглашении между клубами прописано не было. Роналдо заключит с «Ростовом» трудовое соглашение на четыре с половиной года.

В сезоне 2023/2024 Роналдо забил семь голов в 25 матчах за «Левски».