Губерниев ждёт, что «Спартак» вмешается в чемпионскую гонку

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» будет делать максимум, чтобы лидером остаться, равно как и «Зенит». Надеюсь, что московский «Локомотив» вмешается в этот спор за чемпионство, и «Спартак» всколыхнется», - передает слова Губерниева «Советский спорт».

На зимнюю паузу в чемпионате России «Краснодар» ушел в качестве лидера. На втором месте располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо». Далее находятся столичные «Локомотив» и «Спартак».