Осинькин прокомментировал трансфер Салтыкова в «Локомотив»

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на трансфер форварда Никиты Салтыкова в столичный «Локомотив». Этот сезон нападающий доиграет в Самаре на правах аренды.

«Никита принял такое решение. Договоренности были достигнуты давно, о них мы понимали практически весь сезон. В оставшейся части чемпионата Салтыков принесет пользу нам и сам станет сильнее», - приводятся слова главного тренера команды на страницах Sport24.

Контракт Салтыкова с «железнодорожниками» рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне Никита сыграл 17 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет четыре гола и четыре ассиста.