Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал самарского коллектива. Новый контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2025/26.

Напомним, Солдатенков защищает цвета «Крыльев» с лета 2020 года. За это время он принял участие в 121 игре, забил пять мячей и записал на свой счет пять голевых передач.

По итогам 18 сыгранных туров подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. Возобновление сезона после зимней паузы запланировано на начало марта.