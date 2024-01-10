Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 19-летнего полузащитника Никиты Салтыкова в стан «железнодорожников» из «Крыльев Советов».

- Салтыков – парень с хорошим потенциалом. В «Локомотиве» уже есть Пиняев и Глушенков, ранее игравшие в «Крыльях Советов». И в целом в составе «Локомотива» долгие годы выступают молодые футболисты. Это как воспитанники местной школы, так и приглашённые из других клубов. «Локомотив» не боится делать ставку на молодых, давать им время и игровую практику. А молодёжь старается использовать свои шансы. У кого это получается, тот закрепляется в основе, а другим приходится уступать своим места другим игрокам. Такова футбольная жизнь, – заключил Биджиев.

Никита Салтыков на ближайшие полгода останется в «Крыльях Советов» на правах аренды, а за «Локомотив» начнёт играть со следующего сезона.

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