Смородская оценила трансфер Ахметова в «Зенит»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский «Зенит».

«Ахметов должен помочь. Зачем его тогда брали? Ровно для этого. Это неплохой трансфер: Ахметов усиливает «Зенит». Он умеет делать на поле все, что нужно. Плюс он россиянин», - передает слова Смородской телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний хавбек сыграл 15 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место и отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.