Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 19-летнего полузащитника Никиты Салтыкова из самарских «Крыльев Советов» в московский «Локомотив», за который он будет играть с ближайшего лета.

- Мы видим, что тенденция «Локомотива» – это работа на перспективу. Он собирает молодых футболистов, Салтыков там не первый из «Крыльев Советов». Галактионов – бывший тренер молодёжной сборной, поэтому он знает многих молодых ребят лучше, чем остальные, и они его тоже. Вот «Локомотив» и взял такой курс. Поэтому большой процент того, что у Салтыкова в «Локомотиве» всё получится, – отметил Попов.

В первой части нынешнего сезона Салтыков провёл за «Крылья Советов» 17 матчей, в которых забил 4 мяча.

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