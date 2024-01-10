Нападающий Никита Салтыков перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив». Об этом сообщает официальный телеграм-канал московского клуба.

Трудовое соглашение 19-летнего Салтыкова с «железнодорожниками» рассчитано до января 2028 года. Однако до конца текущей кампании вингер останется в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Рады приветствовать Никиту в нашем клубе. Увидимся летом!» — написала пресс-служба «Локомотива».

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 350 тысяч евро.

В текущем сезоне Салтыков провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять ассистов.