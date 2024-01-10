Адамов оценил переход Прохина в «Оренбург»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, полноценный контракт которого принадлежит петербургскому «Зениту», высказался об аренде полузащитника «Ростова» Данилы Прохина.

«Надеюсь, Прохин сможет нам помочь. В этом нет никаких сомнений, все будет нормально», - цитирует Адамова Sport24.

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Прохин провел десять поединков, в которых получил три желтые карточки.

После 18 сыгранных туров чемпионата страны «Оренбург» набрал 15 баллов. Команда Давида Деограсии находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале марта.