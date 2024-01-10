Адамов рассказал, что думает о главном тренере «Оренбурга» Деограсии

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов, ныне выступающий за «Оренбург» на правах аренды, высказал мнение о главном тренере команды Давиде Деограсии.

«Чтобы сезон можно было считать удачным, «Оренбург» должен сохранить прописку в РПЛ. Деограсия - нормальный тренер, со своими идеями. Посмотрим, как он будет работать на сборах», - приводит слова футболиста Sport24.

Первую половину сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги «Оренбург» завершил на 14-м месте в турнирной таблице. После 18 проведенных туров подопечные Деограсии набрали 15 баллов и отстают от идущего 13-м «Ахмата» на одно очко.