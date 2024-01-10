Стало известно, когда «Локомотив» объявит о трансфере Салтыкова

В ближайшее время московский «Локомотив» объявит о переходе нападающего Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов».

Как сообщает телеграм-канал «РИА Новости Спорт», в среду, 10 января, пресс-служба «железнодорожников» официально объявит о трансфере 19-летнего Салтыкова из «Крыльев Советов».

Ранее стало известно, что молодой футболист станет игроком «Локомотива», но до конца сезона останется в аренде в самарском клубе. По данным СМИ, трансфер Салтыкова обойдется «красно-зеленым» в один миллион евро (с учетом подъемных и агентских выплат).

В текущем сезоне Салтыков сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором пяти ассистов.

Салтыков стал игроком «Локомотива» — источник

