Баженов высказал мнение о конфликте Абаскаля и Бериши

Экс-форвард московского «Спартака» и сборной России Никита Баженов высказал мнение по поводу скандальной ситуации, произошедшей между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ.

«Это вопиющий случай, сложно говорить, что бы было, но это странная ситуация. Думаю, что так не должно быть. Это какая-то хрень. Реакция Гильермо ещё самая лёгкая и адекватная», - высказался Баженов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что во время празднования гола Бериша забежал в техническую зону «Спартака» и с двух ног выпрыгнул в сторону Абаскаля. Испанский тренер оттолкнул игрока, за что получил красную карточку. Матч завершился победой «Ахмата» со счетом 2:1.