ЦСКА может расстаться с защитником

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов не примет участия в зимних тренировочных сборах команды. Об этом сообщил футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы 21-летнего игрока.

«Вадим не сборы с ЦСКА не поедет. Аренда? Рассматриваем любые варианты. Как будет конкретика, будем смотреть», - приводятся слова агента на страницах «Чемпионата».

В первой половине сезона-2023/2024 Карпов выступал за «Уфу» на правах аренды. Он принял участие в шести поединках, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.