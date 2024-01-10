«Зенит» не смог подписать нового игрока из-за бана в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник Джон Арьяс, права на которого принадлежат бразильскому «Флуминенсе», мог перейти в петербургский «Зенит».

Как информирует Globo Esporte, «сине-бело-голубые» вели переговоры с вингером, однако тот отказался переезжать в Россию из-за отстранения клубов от еврокубков. Напомним, что УЕФА и ФИФА наложили международный бан на российские сборные и клубы из-за политической ситуации в мире.

В прессе фигурировала информация, что «Зенит» был готов заплатит за Джона 12 миллионов евро. 26-летний полузащитник является игроком сборной Колумбии, за которую провел десять поединков.