Баженов высказался об Абаскале

Бывший нападающий московского «Спартака», а ныне менеджер по арендам «красно-белых» Никита Баженов высказался о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Что могу сказать о нём, как о тренере? Мне нужно хорошо знать человека, чтобы что-то сказать. По большей части я тоже сторонний зритель. Независимо от того, работаю я в клубе или нет», - рассказал Баженов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Под руководством Абаскаля «народная команда» занимает пятое место после первой части сезона Российской премьер-лиги. Подопечные испанского тренера набрали 30 баллов и отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь очков.