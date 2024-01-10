Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов высказался об Абаскале

10 Января 2024 • 12:45 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака», а ныне менеджер по арендам «красно-белых» Никита Баженов высказался о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Что могу сказать о нём, как о тренере? Мне нужно хорошо знать человека, чтобы что-то сказать. По большей части я тоже сторонний зритель. Независимо от того, работаю я в клубе или нет», - рассказал Баженов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Под руководством Абаскаля «народная команда» занимает пятое место после первой части сезона Российской премьер-лиги. Подопечные испанского тренера набрали 30 баллов и отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании
ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
13:22 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Локомотив» объявит о трансфере Салтыкова
13:20 · Россия. Премьер-лига
Баженов высказал мнение о конфликте Абаскаля и Бериши
13:11 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может расстаться с защитником
12:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не смог подписать нового игрока из-за бана в Лиге чемпионов
12:45 · Россия. Премьер-лига
Баженов высказался об Абаскале
12:40 · Россия. Премьер-лига
Магкеев вернулся в общую группу «Локомотива»
12:35 · Россия. Премьер-лига
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
12:32 · Россия. Премьер-лига
Баженов объяснил, почему не станет тренером
12:24 · Россия. Премьер-лига
Баженов сообщил, когда «Спартак» станет чемпионом
12:19 · Россия. Премьер-лига
Стала известна длительность контракта Саравии с «Ростовом»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Баженов назвал трёх лучших футболистов РПЛ - это не игроки «Спартака»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «У Ахметова есть психология победителя»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал четыре позиции, которые нужно усилить «Зениту»
11:46 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о будущем нападающего Конате
11:44 · Россия. Премьер-лига
Бразильский журналист: «Нино — один из лучших защитников в Бразилии»
Все новости
Рекомендуем