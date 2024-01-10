Магкеев вернулся в общую группу «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев полностью восстановился после повреждения. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

«Станислав уже тренировался в общей группе и поедет с «Локомотивом» на первый сбор. Он полностью восстановился от травмы. Истекающий контракт? Пока без комментариев», - передает слова агента «Чемпионат».

Магкеев получил траву в концовке прошлого сезона. С того момента футболист проходил курс лечения.

После 18 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрал 31 очко и находятся на четвертом месте в турнирной таблице. Первым идет «Краснодар» (38).