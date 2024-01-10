Баженов объяснил, почему не станет тренером

Экс-форвард московского «Спартака» Никита Баженов рассказал о том, планирует ли он начать тренерскую карьеру.

«Задумывался ли я о тренерской карьере? Нет, точнее задумывался, и у меня чёткое понимание, что тренеры - это те же учителя, поэтому должно быть дано. Там много всяких вещей, которых у меня нет», - поделился мыслями Баженов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что нападающий защищал цвета «Спартака» с 2004 по 2010 год. Его последним профессиональным клубом был «Олимп-Долгопрудный». В активе Баженова один поединок за национальную сборную России.

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