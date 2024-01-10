Бывший нападающий краснодарской «Кубани» и московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил трансфер 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

- В любом случае на сегодняшний день «Зенит» является топ-клубом. Для Ахметова, я думаю, такой переход – плюс. А для «Краснодара» не минус. Наверняка у него остаётся чёткое понимание дальнейшего развития клуба. Для «Зенита» же Ахметов – хороший квалифицированный опытный футболист. Закрепится ли он там в основном составе, будет зависеть от того, насколько Ахметов подтвердит свои амбиции в топ-клубе. Что бы мы ни говорили, «Зенит» – чемпион пять раз подряд, там всё серьёзнее и тяжелее, чем в «Краснодаре», – сказал Попов.

В первой части текущего чемпионата России Ильзат Ахметов забил 2 мяча в 15 матчах за «Краснодар».