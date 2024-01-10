Баженов сообщил, когда «Спартак» станет чемпионом

Экс-футболист столичного «Спартака» Никита Баженов оценил перспективы московской команды стать чемпионом Российской премьер-лиги в ближайшем будущем.

«Когда «Спартак» станет чемпионом? В ближайшем будущем. Сколько потребуется времени? Только бог знает. Станет ли чемпионом в ближайшие три года? Да», - рассказал Никита на ютуб-канале «Коммент.шоу».

После первой половины сезона чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Отставание «народной команды» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.