Стала известна длительность контракта Саравии с «Ростовом»

Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия подпишет контракт с «Ростовом», который будет рассчитан на 4,5 года. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, сумма трансфера составит два миллиона долларов (примерно 1,8 миллиона евро). Также «Пеньяроль» сохранит 20% от будущей продажи игрока. Футболист присоединится к «Ростову» 13 января в Абу-Даби, где пройдёт медосмотр, после чего подпишет соглашение.

За «Пеньяроль» Саравия выступает с 2020 года. В футболке уругвайского клуба полузащитник провёл в общей сложности 61 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Саравию в 1,3 миллиона евро.