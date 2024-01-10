Баженов назвал трёх лучших футболистов РПЛ - это не игроки «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, кого считает самыми сильными игроками Российской премьер-лиги на сегодняшний день.

«Давайте несколько. Наверное, Сафонов, Вендел и Сперцян. В «Спартаке» сильных не осталось? Нет, все сильные, но на данный момент надеюсь на весеннюю часть», - поведал Никита на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Вендел является игроком петербургского «Зенита», а Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян выступают за «Краснодар».

По итогам 18 туров РПЛ краснодарцы лидируют в турнирной таблице, а питерцы находятся на второй позиции.