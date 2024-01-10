Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в санкт-петербургский «Зенит».

- Для меня это, честно говоря, неожиданный трансфер. Здесь можно выделить несколько моментов. Ахметов перешёл в команду, которая является конкурентом «Краснодара» в борьбе за первое место. Если учитывать, что в контракте Ахметова была прописана опция его выкупа за определённую сумму, то «Краснодар», наверное, ничего не мог этому противопоставить. А «Зенит» берёт игрока из стана конкурента, тем самым теоретически ослабляя его. Нельзя сказать, что точно ослабляя, поскольку Ахметов не играл в «Краснодаре» ключевую роль. Для «Зенита» плюс в том, что он подписал игрока с российским паспортом в хорошем возрасте – 26 лет. К тому же, «Зенит» давно хотел приобрести Ахметова – когда тот был ещё совсем молодым. Станет ли Ильзат твёрдым игроком основного состава в «Зените», покажет только время. Внутренних причин этого трансфера мы, конечно же, не знаем. Руководителям клубов в этом плане виднее. Но то, что видится со стороны, я обрисовал. У «Краснодара», я думаю, есть вариант замены Ахметова. Оба клуба активно работают на трансферном рынке. «Зенит» уже купил трёх новых бразильцев, и чтобы вписываться в лимит, ему нужны теперь игроки с российским паспортом.

Контракт Ахметова с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/2026 с опцией продления ещё на один сезон.