Бубнов назвал четыре позиции, которые нужно усилить «Зениту»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о трансферной кампании петербургского «Зенита» этой зимой.

«Зениту» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, если команда хочет выиграть чемпионат», - приводит слова эксперта Sportbox.

В беседе с журналистами Бубнов назвал позиции, которые нужно усилить «сине-бело-голубым». Он посоветовал «Зениту» приобрести защитника в пару к Родригао, а также усилить правый фланг обороны. Кроме того, эксперт считает, что питерцам нужно усиление в среднюю линию поля и новый вратарь.

По итогам 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в таблице.