В «Ахмате» высказались о будущем нападающего Конате

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев в общении с журналистами высказался касательно будущего нападающего команды Мохамеда Конате.

«Новый контракт с «Ахматом» не подписан. Наше предложение остается в силе. Решение за игроком и его представителем. Ни одного официального предложения от других клубов к нам не поступало», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Конате принял участие в 22 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей.

После 18 сыгранных туров чемпионата России грозненский коллектив набрал 17 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.