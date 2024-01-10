Игрок «Пари НН» Майга: «Самое главное, что мы уже не боремся за выживание»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился мнением о положении своей команды в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Напомним, на сегодняшний день «Пари НН» занимает девятое место, набрав 24 очка в 18 матчах.

«Считаю, первая часть сезона прошла нормально. Самое главное, что мы уже не боремся за выживание. Наша цель в этом году — попасть в первую десятку. Прогресса удалось добиться за счёт усилений и смены тренера», — приводит слова Майга Sport24.

Свой первый официальный матч в 2024 году нижегородцы проведут 2 марта против воронежского «Факела». До конца чемпионата России командам осталось провести по 12 встреч.