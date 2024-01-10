Вратарь «Сочи» Гойло может вернуться в «Зенит»

Вратарь «Зенита» Никита Гойло, выступающий за «Сочи» на правах аренды, может вернуться в петербургский клуб уже зимой.

По информации журналиста Ивана Карпова, в «Сочи» недовольны поведением и игрой Гойло, из-за чего хотят досрочно прекратить действие арендного соглашения.

В текущем сезоне 25-летний вратарь провёл в составе южан 10 матчей, пропустил в них 15 мячей и в одной встрече сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 18 туров РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой первый матч в весенней части сезона нынешняя команда Гойло проведёт 2 марта против «Балтики».