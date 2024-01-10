«Краснодар» готов продать Сперцяна зимой - названо условие

Руководство «Краснодара» готово рассмотреть варианты продажи лидера команды Эдурда Сперцяна в зимнее трансферное окно.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, российский клуб может отпустить армянского полузащитника в один из европейских чемпионатов, если поступит официальное предложение.

Эдуард – воспитанник академии «Краснодара». За «быков» Сперцян провел 96 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет 30 забитых мячей и 22 голевые передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 18 миллионов евро.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает первое место в таблице.