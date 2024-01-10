Прохин объяснил, почему ушёл из «Ростова» в «Оренбург»

Защитник Данила Прохин высказал относительно своего перехода из «Ростова» в «Оренбург» на правах аренды.

«Мне хотелось получать больше игровой практики. В «Ростове» не на 100% был этим удовлетворён. В «Оренбурге» я буду работать и постараюсь помочь команде в таком непростом положении», - передает слова футболиста телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Прохин принял участие в 15 поединках за «Ростов» во всех соревнованиях. Защитник не отметился голевыми действиями. Трудовое соглашение Данилы с «жёлто-синими» рассчитано до середины 2026 года. Его трансферный ценник – два миллиона евро.