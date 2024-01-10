Юран не взял на сбор нападающего «Пари НН»

Нападающий Вячеслав Кротов не поедет на зимний тренировочный сбор «Пари НН». Такое решение принял главный тренер команды Сергей Юран, сообщается в телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым».

С большой долей вероятности форвард сменит клубную прописку в текущее трансферное окно. Заинтересованность в подписании Кротова проявляет «Волгарь» (Астрахань).

В нынешнем сезоне Вячеслав выступал на правах аренды за владикавказскую «Аланию». 30-летний нападающий принял участие в 11 поединках, записав на свой счет два забитых мяча. Трансферная стоимость форварда оценивается в 350 тысяч евро.